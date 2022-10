Gruppen können in den Kategorien „Streicher-Ensemble“, „Bläser-Ensemble“, „Akkordeon-Kammermusik“ und „Neue Musik“ teilnehmen.Die Regionalwettbewerbe in Schleswig-Holstein finden im Januar und Februar in den Regionen Südholstein (20.-22. Jan.), Schleswig-Flensburg (4. Feb.), Lübeck (21.-22.1.; 28.-29.1.; 4.-5.2.) Westküste (Husum, 28. Jan.) und Kiel (4.-5. Feb.) statt. Der Landeswettbewerb wird vom 17. bis zum 19. März in Lübeck ausgetragen.Die schleswig-holsteinischen Sparkassen sind langjährige Förderer von „Jugend musiziert“. „Wir stehen dem Wettbewerb seit nun fast 60 Jahren als Partner zur Seite, denn wir setzen uns speziell für die Förderung des Nachwuchses ein. Dies macht den Schwerpunkt unseres gesellschaftlichen Engagements aus“, erklärt Jan Köber von der Sparkasse Südholstein.Informationen zum Wettbewerb erhalten Interessierte bei den Regionalausschüssen, örtlichen Musikschulen und unter www.landesmusikrat-sh.de/jumu . Die Ausschreibung und Anmeldungen finden sie unter www.jugend-musiziert.org Pixabay