Von dem Geld können Kinder- und Jugendfeuerwehren sich besondere Wünsche erfüllen, zum Beispiel Anschaffungen, die bei der Ausbildung, bei Freizeitaktivitäten oder beim Teambuilding helfen und die vom Träger nicht finanziert werden können. Weitere Informationen – auch dazu, wie Kinder- und Jugendfeuerwehren sich für eine Förderung bewerben können – unter www.sgvsh.de/weltspartag „Je mehr Geld zusammenkommt, desto besser. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren leisten einen wichtigen Beitrag, den wir gerne unterstützen wollen“, so Jan Köber von der Sparkasse Südholstein.Die Sparkasse Südholstein feiert den Weltspartag am Freitag, 28. Oktober. Und natürlich hält sie auch wieder einige Überraschungen bereit. So werden die Kinder, die das ganze Jahr über emsig ihre Spardosen mit Cent und Euro gefüttert haben und das Geld jetzt auf ihr Sparkonto einzahlen, mit dem Plüsch-Drachen „Tori“ belohnt. Für „größere“ Sparer gibt es Stoffturnbeutel und für die Erwachsenen hält die Sparkasse Südholstein wieder eine große Auswahl an Kalendern für 2023 bereit.Für die „großen“ Sparer hat die Sparkasse Südholstein ebenfalls zwei Aktionsangebote: Wer erstmalig ein Deka-Depot mit Fondssparplan eröffnet, bekommt als Startprämie Fondsanteile im Wert von 25 Euro obendrauf. Dieses Angebot ist auf insgesamt 700 Verträge begrenzt. Unabhängig davon gilt: Wer ein Deka-Depot online eröffnet, dem werden zusätzlich die Depotgebühren für 2022 und 2023 erlassen. Die Beraterinnen und Berater der Sparkasse informieren gerne über die Details dieser Angebote.*Weltspartag – ein wichtiger Tag mit langer TraditionDie erste Erinnerung an die Sparkasse - für viele reicht sie in die Kindheit zurück. Die volle Spardose unterm Arm ging es Jahr für Jahr Ende Oktober zum Weltspartag in die nächste Filiale. Dabei hat der Weltspartag eine fast hundertjährige Tradition: Zum ersten Mal fand er am 31. Oktober 1925 statt. Ein Jahr zuvor hatte das Weltinstitut der Sparkassen auf dem ersten Internationalen Sparkassenkongress in Mailand die Einführung des „World Thrift Day“ beschlossen. Das Ziel: Mit kleinen Beträgen über die Jahre ein Vermögen aufbauen – und so den Wert des Geldes schätzen lernen. Sparen, so hieß es damals, „ist eine Tugend und eine Praktik, die grundlegend ist für den gesellschaftlichen Fortschritt eines jeden Einzelnen, einer jeden Nation und der gesamten Menschheit!“. Seitdem gehen jedes Jahr viele Kinder am Weltspartag mit ihrer Spardose zur Sparkasse und zahlen ihr Erspartes ein.*Anleger sollten trotzdem beachten: Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen, die sich negativ auf den Wert ihrer Anlage auswirken können.Foto: Für Anna Mia (8) steht fest: Am 28. Oktober geht´s zur Sparkasse Südholstein. Alle Kinder erhalten als Belohnung fürs fleißige Sparen einen kleinen Plüsch-Drachen.