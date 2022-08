Vorstandsvorsitzender Eduard Schlett ließ es sich nicht nehmen, seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem ersten Arbeitstag persönlich zu begrüßen: „Bei der Sparkasse Südholstein beginnen Sie Ihre Karriere in einem der modernsten Unternehmen dieser Branche. Zeigen Sie uns, was sie können und Sie haben bei uns die besten Aussichten.“Mit insgesamt rund 60 Auszubildenden hält die Sparkasse Südholstein an ihrem hohen Engagement für den Nachwuchs fest. Das Geldinstitut gehört zu den großen Ausbildungsbetrieben in Schleswig-Holstein und bildet vor allem für den eigenen Bedarf aus.„Ich freue mich jedes Jahr auf die Begeisterung unserer neuen Auszubildenden“, so Ausbildungsleiterin Jannike Becker, die die jungen Menschen mit einer handlungsorientierten Ausbildung fit für die Anforderungen in der Sparkasse macht. Neben der fachlichen Qualifizierung liegt der Schwerpunkt auf der Förderung der Teamarbeit, der Eigeninitiative und des selbstständigen Arbeitens sowie der Kreativität. Die Auszubildenden wirken bei der Konzeption und Umsetzung selbst gewählter Projekte mit.Das so genannte Warm-Up-Team, bestehend aus Auszubildenden des zweiten Lehrjahres, hat das einwöchige Einführungsseminar für die neuen Auszubildenden vorbereitet. Sie erhalten ausführliche Informationen über die Sparkasse, erwerben die ersten fachlichen Grundkenntnisse und lernen sich bei einem Abschlussevent besser kennen.Die Praxis des Bankgeschäfts erfahren die Auszubildenden in den Filialen der Sparkasse. Zudem durchlaufen sie verschiedene Fachabteilungen, um alle Facetten des Privat- und Firmenkundengeschäfts kennenzulernen. Der theoretische Teil der Ausbildung besteht aus den Berufsschulblöcken, regelmäßigen internen Seminaren, Lehrgängen an der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie in Kiel sowie mehreren Verkaufstrainings.Wer sich durch seine Leistungen und sein Engagement auszeichnet, hat zudem die Chance auf eine Teilnahme an der so genannten Azubi-Filiale. Hierbei übernehmen die Auszubildenden zwei Wochen lang eigenständig die Organisation und Beratung in einer Filiale. Dieses Jahr hat dieses besondere Praxis-Projekt im Juli in der Filiale Bad Bramstedt stattgefunden.Künftige Schulabgänger können sich bereits für das nächste Ausbildungsjahr mit Beginn am 1. August 2023 bewerben, und zwar über die Internetseite der Sparkasse: spk-suedholstein.de/ausbildungIhre Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau haben begonnen:Serchebün Akay (Oersdorf), Ali Ataseven (Tornesch), Felicia Bürrig (Quickborn), Dominik Fischer (Hohenaspe), Marten Fischer (Wanna), Helene Fahrenkrog (Pinneberg), Ranaq Hussein (Elmshorn), Vincent Jacobsen (Elmshorn), Begüm Kaplan (Norderstedt), Patrick Krafft (Boostedt), Lennard Pfingsten (Kaltenkirchen), Carlos Ponert (Norderstedt), Leandra Rohlf (Stuvenborn) und Haniya Tawakoli (Elmshorn).Sein Studium zum Bachelor of Science (Betriebswirtschaftslehre) inKooperation mit der Nordakademie hat aufgenommen: Tom Pleger (Lübeck)Vorstandsvorsitzender Eduard Schlett (vorne rechts) begrüßte „seine“ neuen Auszubildenden an ihrem ersten Tag persönlich. Rechts Personalleiter Jörn Magarin, links Ausbildungsleiterin Jannike Becker.