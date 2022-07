Dabei ging Ansgar Menke auf die Leistungen der Nachwuchsbanker und ihre beruflichen Karrieremöglichkeiten bei der Sparkasse Südholstein ein. Denn die Sparkasse bildet in erster Linie für den eigenen Bedarf aus: Bei guten Leistungen werden die Auszubildenden übernommen. Und so bleiben auch dieses Mal neun der elf jungen Männer und Frauen bei der Sparkasse, zwei orientieren sich beruflich neu.Die frischgebackenen Bankkaufleute, die vor drei Jahren ihre Ausbildung begonnen haben, sind: Julia Antonius (Barmstedt), Miriam Franke (Hamburg), Sina Habeck-Mohr (Henstedt-Ulzburg), Daniel Hauff (Hamburg), Mia Lotta Nickel (Henstedt-Ulzburg), Cindy Schütte (Hamburg), Maurice Steiner (Quickborn), Enrico Wins (Neumünster) und Ece Yesilkaya (Bad Bramstedt). Das duale Studium in Betriebswirtschaftslehre haben erfolgreich abgeschlossen: Thimo Hilmer (Kaltenkirchen) und Marcel Matzeit (Bad Bramstedt).Die Sparkasse Südholstein gehört zu den großen Sparkassen in Schleswig-Holstein und ist mit rund 60 Auszubildenden einer der größten Ausbildungsbetriebe in ihrem Geschäftsgebiet, den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie der Stadt Neumünster. Die praktische Ausbildung erfolgt im Wesentlichen in den Filialen und in den Fachabteilungen. Der theoretische Teil besteht aus regelmäßigen internen Seminaren und Workshops, zwei Lehrgängen an der Nord-Ostdeutsche-Sparkassenakademie in Kiel, mehrtägigen Kommunikations- und Verkaufstrainings sowie den Ausbildungsblöcken an der Berufsschule. Die Corona-Pandemie und daher erforderlichen Schutzmaßnahmen erforderten von den Auszubildenden viel Flexibilität – durch ihre Offenheit und hohen digitalen Kompetenzen konnten sie problemlos auch diese Herausforderung meistern.Alle Auszubildenden arbeiten in mindestens einem Projektteam mit, das eigenständig Konzepte für verschiedene Themen erstellt und diese dann auch umsetzt. So führten diese Gruppen im vergangenen Jahr beispielsweise Ausbildungsmessen und Vorträge für Schülerinnen und Schüler rund um das Thema Geld durch, gestalteten die erste Woche für die neuen Auszubildenden und betreuten Praktikantinnen und Praktikanten während ihres Einsatzes in der Sparkasse. Wer sich durch Leistung und Engagement auszeichnet, hat zudem die Chance auf die Teilnahme an der sogenannten Azubi-Filiale. Hierbei übernehmen die Auszubildenden zwei Wochen lang eigenständig die Organisation und Beratung in einer Filiale.„Praxisorientierung steht bei unserer Ausbildung im Mittelpunkt. Mit diesem Konzept bereiten wir unseren Nachwuchs optimal für die ‚echte‘ Berufswelt vor und bieten ihnen vielfältige Möglichkeiten für ihre Karrierelaufbahn“, betont Ausbildungsleiterin Jannike Becker „Bei uns kann man durchstarten, auch ohne Studium.“ Deshalb freut sie sich über Bewerbungen von Schülerinnen und Schülern mit gutem mittleren Schulabschluss, Fach- oder allgemeiner Hochschulreife. Das Bewerbungsverfahren für den Ausbildungsstart im August 2023 hat bereits begonnen.Feierliche Zeugnisübergabe.Ausbildungsleiterin Jannike Becker (hintere Reihe von rechts), Ulrike Eckel, Leiterin Personalmanagement, Personalratsvorsitzender Guido Marquardt und allen voran das stellvertretende Vorstandsmittglied Ansgar Menke gratulierten den Auszubildenden herzlich zu ihren bestandenen Prüfungen.