Etwas Besonderes hatten sich die Auszubildenden des Geldinstituts in diesem Jahr für eine Spendenaktion einfallen lassen: Besucherinnen und Besucher der Klassiker-Tage konnten sich vor einem Oldtimer postieren und ein Foto von sich und dem Veteranen machen lassen. Sobald das Foto fertig war, wurde es auf einen Kaffeebecher spül- und wasserfest aufgetragen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielt so einen individuell gestalteten Becher und konnte ihn sofort mit nach Hause nehmen. Und wer wollte, konnte eine freiwillige Spende für einen guten Zweck in ein großes Sparkassen-Sparschwein geben.Das Spendenergebnis übertraf alle Erwartungen: Rund 840 Euro kamen bei der Aktion zusammen. Die Sparkasse erhöhte die Spendensumme auf 1.000 Euro, die jetzt gemeinsam mit den Holstenhallen, Veranstalter der Klassiker-Tage, an den Kinderschutzbund Neumünster übergeben würden. Das Spendengeld wird für die tägliche Projektarbeit des Kinderschutzbundes verwendet und kommt benachteiligten Kindern zugute.Über die gelungene Spendenaktion für einen guten Zweck freuen sich (v.r.n.l.): Andreas Böhm (Kinderschutzbund Neumünster), Christoph Honnen (Holstenhallen Neumünster), Jana Schuh (Kinderschutzbund Neumünster) und Yvonne Schumann (Sparkasse Südholstein).