Auch aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Südholstein - den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie der Stadt Neumünster - gibt es erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer:Über einen 1. Platz freut sich die Violinistin Nhat-Minh Duong aus Norderstedt. Jeweils Platz 2 erreichten Christine Hesse aus Ellerau (Perkussion), Isabel Dungworth aus Kattendorf (Posaune im Duo mit Klavier), Piet Oentrich aus Schenefeld (im Gitarrenduo) sowie das Duo Julian Cortés von Bichowski aus Kaltenkirchen (Klavier) und Gwendolyn Dungworth aus Kattendorf (Trompete). Posaunistin Raja-Luisa Köhncke aus Großenaspe erreichte im Duo mit Klavier Platz 3. Erfolgreich teilgenommen haben ebenfalls die beiden Gitarren-Ensembles David Urbano Lucas, Vincent Köhler und Jonas Schneider aus Norderstedt sowie Tessa Krüger, Vivia Tanke und Conrad Wesche aus Bad Segeberg.Von den herausragenden Leistungen und der Spielfreude der jungen Musikerinnen und Musiker beeindruckt zeigte sich auch Jan Köber, der sich um das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Südholstein kümmert: „Wir gratulieren den Teilnehmenden aus unserem Geschäftsgebiet ganz herzlich. Uns ist es ein besonderes Anliegen, den musikalischen Nachwuchs aus Schleswig-Holstein zu fördern und den jungen Talenten eine Bühne zu bieten, auf der sie ihre Leistungen präsentieren können. Die Partnerschaft mit ‚Jugend musiziert‘ ist für uns ein wichtiger Baustein unserer Nachwuchsförderung.““Jugend musiziert“ wurde 1963 ins Leben gerufen und ist heute der bedeutendste Nachwuchswettbewerb für klassische Musik in Deutschland. Er wird von Beginn an und auf lokaler, regionaler und Bundesebene von der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt.Ziel des Wettbewerbes ist es, den jungen Musikerinnen und Musikern Orientierung zu bieten. Nicht selten stellt eine erfolgreiche Teilnahme den Ausgangspunkt für eine Karriere als Berufsmusiker dar. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, die heute Stars der klassischen Musik sind, haben ihre Karriere einst bei „Jugend musiziert“ begonnen. Dieses Zusammenspiel von Breiten- und Spitzenförderung entspricht in besonderem Maße der Förderphilosophie der Sparkassen-Finanzgruppe.Yixin Sun (links) und Raja Köhncke (beide 16 Jahre) freuen sich über den Erfolg beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert. Foto: privat