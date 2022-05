Innerhalb von rund anderthalb Stunden geben sie im Rahmen der Online-Veranstaltung einen Einblick in das Arbeiten bei der Sparkasse – eine digitale Tour jenseits der Geldautomaten.Themen sind unter anderem: „Die Sparkasse Südholstein als Unternehmen“, „Der typische (?) Alltag eines Mitarbeiters“, „Ausbildung vs. duales Studium“, „Nachhaltigkeit in einer Sparkasse - wie geht das?“ und „Karriere machen - (d)eine mögliche Zukunft“.„Im Rahmen unseres dualen Studiums erleben wir die Sparkasse tagtäglich und das in fast allen Abteilungen. Und wir wissen, wie es den Teenagern geht, denn die Schule ist bei uns ja auch noch nicht lange her. Wer wäre also besser geeignet, den künftigen Berufsanfänger:innen einen Einblick zu geben und Fragen zu beantworten? Wir freuen uns, wenn wir viele junge Menschen erreichen – egal welchen Schulabschluss sie mitbringen“, erklärt Kjell Scherbarth, der das digitale Praktikum zusammen mit Laurin Kipp, Sina Möller und Mika Haase organisiert. Die dualen Student:innen sind vier von aktuell über 60 jungen Menschen, die eine Ausbildung bei der Sparkasse Südholstein absolvieren.Wer Interesse an dem digitalen Schnupper-Praktikum hat, meldet sich bis zum 17. Mai per Mail unter berufsstart@spk-suedholstein.de an. Anschließend erhalten die Teilnehmer:innen den Link zur Online-Veranstaltung.Laurin Kipp (von links), Kjell Scherbarth, Mika Haase und Sina Möller geben Schüler:innen Einblick in das Arbeiten bei der Sparkasse Südholstein – bequem von zu Hause aus.