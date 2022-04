Der erste Aktionszeitraum läuft noch bis zum 15. Mai 2022. Im Herbst haben Vereine aus Schleswig-Holstein vom 26. September bis 13. November 2022 erneut die Chance, sich zu bewerben. Insgesamt werden rund 45.000 Euro an 15 Vereine ausgeschüttet.Bei der Aktion können sich gemeinnützige Vereine und Organisationen auf www.rsh.de bewerben. Jede Woche wird ein Verein ausgewählt und die Sparkassen erfüllen die Vereinswünsche aus den Zweckerträgen der Lotterie „Los-Sparen“, bei der man sparen, Gewinnchancen nutzen und Gutes tun kann. Der Verein wird zusätzlich im Radio vorgestellt, berichtet von seiner Arbeit und seinem Wunsch.„Die Arbeit, die von den vielen Vereinen und Ehrenamtlichen in Schleswig-Holstein geleistet wird, ist vorbildlich und muss unbedingt gewürdigt werden. Wir freuen uns, dass wir in Form von finanzieller Unterstützung helfen können und dazu beitragen, die Vereinsarbeit voranzubringen“, erklärt Jan Köber von der Sparkasse Südholstein.Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Südholstein freut sich die SG Wasserratten aus Norderstedt bereits über 2000 Euro aus dieser Aktion. Der Verein hatte sich beworben, weil er neue Rennräder für seine Triathleten-Kinder anschaffen möchte.Die SG Wasserratten Norderstedt freut sich über 2000 Euro für die Anschaffung neuer Rennräder für den Triathleten-Nachwuchs. Jan Winkelmann von der Sparkasse Südholstein (rechts) gratulierte herzlich.