„Als wir erfahren haben, dass die Hinterhof-Konzerte aufgrund der Umbauarbeiten voraussichtlich nicht stattfinden können, haben wir uns sofort mit der Veranstaltungsmanagerin der Stadt Neumünster, Kirsten Gerlach, in Verbindung gesetzt. In erster Linie ging es um einen ausreichend großen Fluchtweg, der direkt am Karstadt-Gebäude vorbei und damit über unsere Baustelle führt. Wir haben nun mit der Stadt abgestimmt, dass wir diesen Fluchtweg vom 9.-12. Juni ermöglichen“, erklärt Eduard Schlett, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein.Oberbürgermeister Tobias Bergmann lobt die Initiative der Sparkasse: „Nach zwei Jahren Pandemie freut sich ganz Neumünster auf die Holstenköste und darauf, gemeinsam gute Musik zu hören. Die Hinterhof-Konzerte gehören zu den Highlights und es ist einfach toll, dass sie nun stattfinden können. Die Sparkasse zeigt sich hier bereits in der Bauphase als guter neuer Nachbar am Großflecken.“