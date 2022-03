Für eine gerechte Verteilung zwischen den Vereinen unterschiedlicher Größe wurde nach der Anzahl der Mitglieder unterschieden. Und das sind die Sieger:Neun Vereine unter 88 Mitglieder• Förderverein Kita Holzhüpfer aus Halstenbek (Matschküche)• Kulturgarten Pinneberg (Material und Werkzeug für Holz-Freilichtbühne)• Pony-Akademie Hasloh (neue Cavalettis zum Springen)• Förderverein Gemeindepfadfinderarbeit in Neumünster (neues Equipment zum Klettern)• Pais Deutschland aus Neumünster (T-Shirts und Kapuzenpullover)• Die Maulwürfe aus Fahrenkrug (Mobiler Klapptisch)• Förderverein Kita Beckersberg aus Henstedt-Ulzburg (Hochbeete und Gartenpflege-Material)• Lütte Itzstedter Förderverein für Kinder und Jugend (Spielgerät für den Mehrgenerationenplatz)• Sportfischerverein Neuengörs (Baumaterial für neue Bootsliegeplätze)Acht Vereine zwischen 88 und 888 Mitglieder• Chorknaben Uetersen (neue Chorpullover)• DLRG Barmstedt (Notfallrucksack für die Erstversorgung an Land und zu Wasser)• Schützenbrüderschaft "Weidmannsheil" Klein Nordende-Lieth (Digitalisierung der Schützenhalle )• Lichtblick Verein für köper- und mehrfachbehinderte Neumünster (Neue Chorkleidung, Liedermappen und ein Roll-Up)• Förderungsverein Wildpark Eekholt (Laminatplatten zur Herstellung von Tiersilhouetten)• Segeberger Ruderclub von 1926 (Bildschirm)• Strietkamp Sport-Club (SSC) Phoenix Kisdorf (Minitore und Bälle für den Jugendfußball)• SV Schwarz-Weiß Westerrade (Neubau einer Auswechselbank)Drei Vereine über 888 Mitglieder• Ring Gemeindepfadfinder (Bastelmaterial, Siegel, Stempel, Brennstäbe mit Lutherrosenzeichen)• Sportverein Tungendorf NMS von 1911 (Turnanzüge für die Turnmädels)• TSV Wiemersdorf v. 1922 (einheitliche Aufwärm-Shirts)„Seit vielen Jahren unterstützen wir mit den Ausschüttungen des Los-Sparens langlebige Anschaffungen der Vereine in unserem Geschäftsgebiet. Bei der Aktion ‚20 für 20‘ hatten es die Bewerber nun zum größten Teil selbst in der Hand, ihre Projekte mit ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit zum Sieg zu führen. Wir freuen uns sehr über das große Engagement der Vereine, die eine tolle Arbeit für die Menschen in der Region leisten“, erklärt Dr. Stephan Kronenberg, der sich um das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Südholstein kümmert.Übrigens: Die Ausschüttungen aus der Lotterie Los-Sparen und damit die Möglichkeit der Sparkasse, Vereine in der Region zu unterstützen, steigen mit jedem Los-Besitzer.Dreifach gut: das Los-Sparen der SparkassenSeit über 60 Jahren verbindet die schleswig-holsteinische Lotterie Los-Sparen regelmäßiges Sparen mit attraktiven Gewinnchancen und sozialem Engagement. Ein Los der Lotterie kostet fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart und dem Losbesitzer samt Zinsen am Jahresende wieder ausgezahlt. Mit einem Euro sichert man sich die Chance auf attraktive Gewinne und unterstützt automatisch soziale Projekte in der direkten Nachbarschaft.Es gibt insgesamt 15 Auslosungen pro Jahr mit attraktiven Preisen im Gesamtwert von über 3.800.000 Euro. Bei den zwölf monatlichen Auslosungen kann man jeden Monat aufs Neue bis zu 25.000 Euro* gewinnen. Pro Monat werden Geldpreise im Gesamtwert von über 285.000 Euro verlost. Und bei insgesamt drei Sonderauslosungen im Februar, Juni und Oktober winken zusätzlich Sachpreise im Gesamtwert von rund 375.000 Euro jährlich.Dank der Reinerträge der Lotterie werden gemeinnützige und kulturelle Projekte in der Region unterstützt. Empfänger sind gemeinnützige Träger und Landesorganisationen für Projekte und Initiativen, die den Bürgerinnen und Bürgern Schleswig-Holsteins zugutekommen. Rund 700.000 Euro fließen jedes Jahr in zahlreiche soziale Projekte aus den Bereichen Umwelt, Kunst und Kultur, Sport und Bildung. Mehr Infos unter los-sparen.sh* Teilnahme ab 18 Jahren.Gesamtwert aller Gewinne bei jeder Monatsauslosung.Die Gewinnchancen variieren je nach Gewinnklasse.Die Gewinnchance für den Hauptgewinn von 25.000 Euro bei den Monatsauslosungen beträgt 1: 646.656 (Stand: 1.2021). Glücksspiel kann süchtig machen.Mehr Infos unter los-sparen.shFoto: Martina Beckmann und Dr. Stephan Kronenberg rufen zusammen mit Glückspilz „Lotti“ – dem Maskottchen des Los-Sparens der Sparkassen – zur Bewerbung für die Aktion „20 für 20“ auf“. © Sparkasse Südholstein