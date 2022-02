Das Vorstandsmitglied Martin Deertz soll stellvertretender Vorstandsvorsitzender werden und komplettiert das zukünftige Zweierkollegium.Der Entscheidung ging ein mehrstufiger, geordneter Beratungsprozess im Verwaltungsrat voran. Zu Beginn wurde die Strategie der Sparkasse genehmigt und die damit verbundene Struktur des Vorstandsgremiums festgelegt, woraus sich der erforderliche Zuschnitt dessen ergab. Im Anschluss erfolgte die Verständigung zum Besetzungsverfahren entsprechend dem schleswig-holsteinischen Sparkassengesetz, das sowohl Vorgaben als auch Empfehlungen macht. Vor dem Hintergrund, dass im Vorstandsgremium der Sparkasse Südholstein keine neue Stelle geschaffen wird und Eduard Schlett aufgrund seiner nachgewiesenen, langjährigen Expertise als geeigneter Kandidat erachtet wurde, entschied sich der Verwaltungsrat schließlich für seine Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden.„Mit der Bestellung von Eduard Schlett zum Vorstandsvorsitzenden schafft die Sparkasse sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Höchstmaß an Kontinuität und Verlässlichkeit. Mit seiner hohen strategischen Expertise hat Eduard Schlett als Kredit- und Risikoexperte die positive Entwicklung der Sparkasse in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich vorangetrieben“, so Landrat Jan Peter Schröder als Vorsitzender des Verwaltungsrates über die Entscheidungsgründe. „Wir erachten ihn daher als den richtigen Kandidaten, um die nächste Entwicklungsphase des Instituts maßgeblich zu gestalten.“Eduard Schlett ist seit Juli 2015 Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein und war zuvor innerhalb des Landesbank Baden-Württemberg-Konzerns in unterschiedlichen Führungspositionen, unter anderem als Generalbevollmächtigter, tätig. Zudem verfügt er über Erfahrung in der erfolgreichen Restrukturierung von nationalen und internationalen Unternehmen und Banken.„Der zukünftige Vorstandsvorsitzende steht für den nachgewiesenen Erfolg der Sparkasse Südholstein sowie für wertvolle Impulse für die Zukunftsthemen Digitalisierung, Innovation und Kultur in der Sparkasse. Gemeinsam mit dem Vertriebsvorstand und zukünftig stellvertretenden Vorsitzenden Martin Deertz wird Eduard Schlett den erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen. So ist die Strategie der Sparkasse darauf ausgerichtet, die starke Position im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie als Innovationsführer weiter auszubauen“, blickt Jan Peter Schröder optimistisch in die Zukunft.Der designierte Vorstandsvorsitzende führt bereits heute sämtliche Risiko-, Betriebs- sowie Überwachungs- und Steuerungsbereiche, zukünftig gehören auch die Bereiche Vorstandsstab und die Revision dazu.Martin Deertz, der seit 2010 dem Vorstand der Sparkasse angehört, zeichnet weiterhin für das Privat- und Firmenkundengeschäft, das Private Banking, das Vertriebsmanagement sowie das Treasury verantwortlich.Die beiden Vorstandsmitglieder führen die Sparkasse seit dem Ausscheiden des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden im August 2021 gemeinsam. Seitdem ruhte das Amt des Vorstandsvorsitzenden.Der Vorstand der Sparkasse Südholstein: Der künftige Vorsitzende Eduard Schlett (rechts) und sein designierter Stellvertreter Martin Deertz.