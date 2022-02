Digital per Video-Chat, aber nicht weniger herzlich als in einer für diesen Anlass üblichen Präsenzveranstaltung, ging Eduard Schlett auf die Leistungen der Nachwuchsbanker und ihre beruflichen Karrieremöglichkeiten bei der Sparkasse Südholstein ein. Denn die Sparkasse bildet in erster Linie für den eigenen Bedarf aus, bei guten Leistungen wird jeder Auszubildende übernommen. Und so bleiben auch dieses Mal acht der zehn Absolvent:innen bei der Sparkasse, zwei orientieren sich beruflich neu.Die frischgebackenen Bankkaufleute, die vor zweieinhalb Jahren ihre Ausbildung begonnen hatten, sind: Hamide Alidemi (Neumünster), Antonia Berlin (Norderstedt), Marion Brandt (Neumünster), Patricia Ewoldt (Neumünster), Lukas Günther (Schenefeld), Julia Karth (Neumünster), Eda Öztürk (Henstedt-Ulzburg), Sefkan Ramo (Neumünster), Kim-Josephine Räther (Neumünster) und Tim Schuppe (Bad Bramstedt).Die Sparkasse Südholstein gehört zu den großen Sparkassen in Schleswig-Holstein und ist mit dauerhaft rund 60 Auszubildenden einer der größten Ausbildungsbetriebe in ihrem Geschäftsgebiet, den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie der Stadt Neumünster. Die praktische Ausbildung erfolgt im Wesentlichen in den Filialen und in den Fachabteilungen. Der theoretische Teil besteht aus regelmäßigen internen Seminaren und Workshops, zwei Lehrgängen an der Nord-Ostdeutsche-Sparkassenakademie in Kiel, mehrtägigen Kommunikations- und Verkaufstrainings sowie den Ausbildungsblöcken an der Berufsschule.Die Corona-Pandemie und daher erforderlichen Schutzmaßnahmen erforderten von den Auszubildenden viel Flexibilität – durch ihre Offenheit und hohen digitalen Kompetenzen konnten sie problemlos auch diese Herausforderung meistern.Jede/r Auszubildende arbeitet in mindestens einem Projektteam mit, das eigenständig Konzepte für verschiedene Themen erstellt und diese dann auch umsetzt. Im vergangenen Jahr führten sie beispielsweise Ausbildungsmessen und Vorträge für Schüler:innen rund um das Thema Geld durch, gestalteten die erste Woche für die neuen Auszubildenden und betreuten Praktikant:innen während ihres Einsatzes in der Sparkasse.Wer sich durch seine Leistungen und sein Engagement auszeichnet, hat zudem die Chance auf die Teilnahme an der sogenannten Azubi-Filiale. Hierbei übernehmen die Auszubildenden zwei Wochen lang eigenständig die Organisation und Beratung in einer Filiale.„Praxisorientierung steht bei unserer Ausbildung im Mittelpunkt. Mit diesem Konzept bereiten wir unseren Nachwuchs optimal für die ‚echte‘ Berufswelt vor und bieten ihnen vielfältige Möglichkeiten für ihre Karrierelaufbahn.“, betont Ausbildungsleiterin Jannike Becker „Bei uns kann man durchstarten, auch ohne Studium.“ Deshalb freut sie sich über Bewerbungen von Schüler:innen mit gutem mittleren Schulabschluss oder Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife. Für den Ausbildungsstart im August 2022 sind noch Plätze frei.Die erfolgreichen Absolvent:innen stoßen virtuell auf ihren Ausbildungsabschluss an.