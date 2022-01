„Damit möglichst viele Kinder auch in unserer Region von diesem tollen Projekt profitieren können, rufen wir alle interessierten Kitas dazu auf, sich bis 20. Februar 2021 für einen kostenlosen Einsatz zu bewerben, gern kreativ“, betont Jan Köber, der sich um das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Südholstein kümmert. Die Bewerbung ist ausschließlich online unter www.musiculum-mobil.de möglich.Zusätzlich zum Besuch des musiculum MOBILs erhalten die Gewinner Schütteleier für die teilnehmenden Kinder, ein Handbuch mit musikpädagogischen Anregungen für Erzieher*innen sowie eine der insgesamt 100 Cajons (Kistentrommeln), die eigens für diese Aktion vom Kieler Handwerkerhof fecit hergestellt wurden.Das musiculum MOBIL ist ein Projekt der Lern- und Experimentierwerkstatt musiculum in Kiel. „Wir wollen Kinder an die Musik heranführen und für ihr Leben stark machen“, so Mareike Irsigler, Musikpädagogin des musiculums / musiculum MOBILs. Die Kinder lernen auf spielerisch-experimentelle Weise Musikinstrumente kennen. Sie erfahren mehr über Schall, Klang und den Aufbau sowie die Funktionsweisen von Instrumenten und erleben Musik sinnlich.„Wir vermitteln Musik in all ihren Facetten“, erläutert Anne Hermans, Geschäftsführerin des musiculums. „So wird jedes Kind angesprochen und findet Zugang zur Musik. Zudem wollen wir Musik in die Kindertagesstätten bringen. Das ist gerade in Pandemie-Zeiten sehr wichtig!“Der Erfolg des MOBILs ist immens. Seit dem Start des Projektes im März 2017 war das musiculum MOBIL 828-mal im Einsatz und hat ca. 21.800 Teilnehmende erreicht.Kontaktdaten zu dem Projekt:musiculum MOBILc/o Stiftung Jovita, Projekt musiculumTel. 0431 / 666 889-17, Mail: mobil@musiculum.deAnne Hermans (musiculum) und Gyde Opitz (Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein) freuen sich auf die Aktion und präsentieren einige der Instrumente aus dem musiculum MOBIL. © Katja Brockmann