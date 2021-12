Unter dem Motto „Kinder stark für die Natur“ wurde für jedes Kind, das zum Weltspartag (29. Oktober 2021) Geld auf sein Sparbuch bei den schleswig-holsteinischen Sparkassen eingezahlt hat, ein Euro von den Sparkassen an das landesweite Projekt „Blühstreifen macht Schule“ gespendet. So sind rund 17.500 Euro zusammengekommen, allein bei der Sparkasse Südholstein waren es rund 2600 Euro.„Um möglichst vielen Schulklassen dieses tolle Projekt zu ermöglichen, hat die Sparkasse Südholstein gemeinsam mit den anderen Sparkassen die Summe verdoppelt“, betont Jan Köber, der sich um das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Südholstein kümmert. Insgesamt konnten auf diese Weise jetzt 35.000 Euro übergeben werden konnten.„Ein nachhaltiges Bewusstsein für unsere Natur und Umwelt und das Verständnis für Tiere und Pflanzen lässt sich nicht nur aus Büchern lernen“, so BNUR-Leiterin Nicole Rönnspieß und ergänzt: „Vielmehr ist es gerade für Kinder wichtig, Natur auch selbst erleben und erfahren zu können: mit Kopf, Herz und Hand! Nur so entsteht eine echte Verbindung zwischen dem Verstehen und der Fähigkeit, auch selbst Verantwortung zu übernehmen. Ich freue mich sehr mich, dass wir mit unserem Projekt auf die Bedeutung der biologischen Vielfalt und den Artenerhalt im Land aufmerksam machen können.“Das Projekt „Blühstreifen macht Schule“Das Projekt, das von den schleswig-holsteinischen Sparkassen gemeinsam mit dem BNUR entwickelt wurde, vermittelt Schüler:innen von Grundschulklassen (3. Klassen) in ganz Schleswig-Holstein die Themen Artenvielfalt und Insektenschutz. Dabei legen die Schüler:innen in Workshops einen eigenen Blühstreifen an und dokumentieren dessen Entwicklung. Auf diese Weise lernen sie den praktischen Umgang mit Pflanzen und Tieren und ihre Rolle für die Artenvielfalt. Durchgeführt wird das Projekt vom BNUR, in Gemeinschaft mit dem Heimatbund SH und der Stiftung Naturschutz.Alle Grundschulen in Schleswig-Holstein wurden bereits vom BNUR kontaktiert und zum Einsenden einer Bewerbung motiviert. Die Schulklassen können ihre Bewerbung bis zum 21. Januar 2022 an folgende Adresse senden:Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche RäumeHamburger Chaussee 25 | 24220 Flintbeknicole.roennspiess@bnur.landsh.deIm Anschluss werden die Schulen darüber informiert, ob sie dabei sind, und es können die Termine für die Workshops (Frühjahr) vereinbart werden.Weitere Informationen zu dem Projekt und wie sich Schulklassen bewerben können, unter www.sgvsh.de/umweltspartag Gyde Opitz vom Sparkassen- und Giroverband in Schleswig-Holstein (2. v.r.) überreicht stellvertretend für die Sparkassen im Land die Spendensumme an BNUR-Leiterin Nicole Rönnspieß (4. v.l.). © Stefan Polte