Um die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, erfährt keiner der Spender, für welches Kind das Geschenk besorgt werden soll.Sobald die Kunden das Geschenk gekauft haben, können sie es mit einem persönlichen Gruß in die Filiale bringen und unter den Weihnachtswunschbaum legen. Die richtige Zuordnung von Geschenk und berechtigtem Empfänger übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale, die zuvor die Namen der Kinder und die entsprechenden Weihnachtswünsche festgehalten haben.Die Idee dazu hatte Patricia Ewoldt, eine Auszubildende aus der Filiale Trappenkamp. Nachdem sie die Aktion bereits im vergangenen Jahr erfolgreich in ihrer Filiale eingeführt hat, schließen sich nun in diesem Jahr auch die Sparkassenfilialen in Bad Segeberg, Wahlstedt, Nahe, Kaltenkirchen, Halstenbek und Rellingen an.„Gerade in der Corona-Zeit haben es einkommensschwächere Familien besonders schwer. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treffen sie besonders. Wir wollen mit dieser Aktion ein Zeichen setzen, dass wir sie nicht vergessen haben und Kinderaugen wieder zum Strahlen bringen. Wir würden uns sehr freuen, wenn in unseren Filialen bald Weihnachtswunschbäume mit ganz vielen Geschenken stehen“, betont Stefan Tölle, Leiter der Filiale in Trappenkamp.Die Weihnachtswünsche der Kinder sollen einen Kostenrahmen zwischen 20 und 30 Euro nicht überschreiten. Spenderinnen und Spender haben die Gelegenheit, ihre Geschenke zu den Öffnungszeiten in den Filialen abzugeben.Filialen Trappenkamp, Wahlstedt, Nahe, Halstenbek und Rellingen: montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.Filialen Bad Segeberg und Kaltenkirchen: montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 18 und dienstags und freitags von 14 bis 16 Uhr.Lynn (12), Laura (6), Jane (6), Jaro (8) und Maja (9, von links) freuen sich, wenn die Weihnachtswünsche der Kinder in Erfüllung gehen. Patricia Ewoldt und Stefan Tölle von der Sparkasse Südholstein helfen dabei. © Sparkasse Südholstein