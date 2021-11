„Denn der Sparkasse Südholstein ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen“ betonte Torben Goldboom, IT-Spezialist der Sparkasse.Nach intensiver technischer Prüfung und Überarbeitung finden auch diese Geräte einen glücklichen neuen Besitzer.Was man dafür tun muss? Kontakt zum Servicebüro aufnehmen, Abholtermin vereinbaren und einen aktuellen ALG-II Bescheid vorlegen. Menschen mit Bezug von Grundsicherung können von dem Angebot ebenfalls profitieren.Für Andreas Gropp ist die digitale Anbindung der bedeutende Aspekt in dieser Maßnahme.„Erst durch das Erlernen digitaler Kompetenz bekommen die Teilnehmer vielfältigere Möglichkeiten bei der Stellenrecherche, das eigenständige Verfassen und Versenden von Bewerbungen“ erklärt Rolf Scheil vom Jobcenter in Neumünster. „Gerade in Zeiten von Homeschooling ist uns ein Entgegenwirken von sozialen Benachteiligungen sehr wichtig“, so Scheil weiter.Bislang wurde an mehr als 100 Personen kostenfrei ein Rechner überreicht.Das Servicebüro ist Mo – Fr im Zeitraum von 8.30 – 14. 30 Uhr unter 04321 / 4193-46 zu erreichen.(von rechts nach links): Andreas Gropp (Teilnehmer Servicebüro), Jörg Wenck (Teilnehmer Servicebüro), Torben Goldboom (IT-Spezialist Sparkasse Südholstein), Rolf Scheil (stellv. Geschäftsführer Jobcenter Neumünster)