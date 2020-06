„Die Umsetzung der Hygienestandards wären für uns ehrenamtlich tätige Musiker/-innen einfach nicht zu realisieren. Davon abgesehen, dass unser geliebtes Hobby, das Spielen von Blasinstrumenten ohne einen entsprechenden Sicherheitsabstand nicht erlaubt ist. Wir hatten wie immer viele Pläne für unser diesjähriges Konzert. Geplant war unter anderem in Memoriam für den US-amerikanischer Sänger und Songschreiber Bill Withers, der am 30. März 2020 starb, ihm Tribut zu zollen und den Titel „Ain’t No Sunshine“ zu spielen“, so Altsaxophonistin Kerstin Golz.„Im April diesen Jahres nahm die Sommer BigBand ein Video auf, das uns und allen Musiker/-innen in dieser Zeit ohne gemeinsames Musik Kraft geben sollte: www.youtube.com/watch?v=X7tkjBM0TAI .“Das nächste SommerKonzert hat die Sommer-BigBand für den 27. Juni geplant.SommerBigBand