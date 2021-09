Die Lesung wechselt mit Kompositionen von Rainer Prüss, Concertina, der mit der Flötistin Elke Andersen die Texte musikalisch umrahmt.Was in Edelgard Lessings Buch zusammenfließt und in 20 Jahren Unruhestand nach ihrem Ausscheiden aus dem Beruf erlebt und in Jahresbüchern festgehalten wurde, ist berührend und in erstaunlicher Offenheit erzählt. Das Buch ist mutig, in klarer Sprache und in heiterer Gewissheit eines erfüllten Lebens geschrieben. Edelgard Lessing erzählt Geschichten, die nachdenklich stimmen, die zum Widerspruch anregen, die Erschütterndes nicht ausschließen, die trösten und auch Mut machen können. Die inzwischen 82-jährige Autorin, die sich weiterhin auch ehrenamtlich engagiert, ist der breiten Öffentlichkeit Neumünsters als ehemalige Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte bekannt.Karten für die Veranstaltung sind ab Montag, den 04.10.2021, im Vorverkauf zum Preis von 10.- Euro, ermäßigt 7.- Euro, im Seniorenbüro, Tel.: 04321 - 942 2552 und im Konzertbüro Auch & Kneidl, Tel.: 04321 – 44064/65 erhältlich.