Herr Dr. Olaf Tauras dazu: „Ich freue mich auf die Aufgabe, den Gemeinden, Städten und Ämtern als Dienstleister der Kommunen für die Kommunen wirksame Unterstützung zu leisten. Durch zielgenaue Beratung und als „verlängerte Werkbank“ wollen wir den Kommunen rechtssichere Lösungen und personelle Freiräume verschaffen.“Herr Dr. Olaf Tauras wird nach seinem Ausscheiden als Oberbürgermeister der Stadt Neumünster ab 1. September 2021 die Geschäftsführung der GeKom Gesellschaft für Kommunalberatung und -entwicklung übernehmen und wird als Partner des Gemeindetages auch Gesellschafter der GeKom. Die GeKom ist ein Beratungsunternehmen in mehrheitlichem Eigentum des Gemeindetages und seit 22 Jahren für die Gemeinden, Ämter und Städte in Schleswig-Holstein beratend aktiv. Spezialgebiete sind fachlich komplexe Aufgabenstellungen wie die Kalkulation und Abrechnung von Gebühren und Beiträgen, die Erstellung von Satzungen, die Durchführung von Netzkonzessionsverfahren im Energiebereich, die Beschaffung kommunaler Energiebedarfe und die Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts. Weitere Angebote an die Kommunen sollen hinzukommen.Gemeinsam mit Partnern wird die GeKom ihr Leistungsspektrum für Gemeinden, Ämter und Städte stetig erweitern. „Der Bedarf an skalierter Beratung im öffentlichen Sektor ist enorm“, so Dr. Jan Reese, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht in der Kanzlei Ehler Ermer & Partner (EEP). EEP unterstützt die GeKom mit auf Kommunalberatung spezialisierter Expertise in Rechts- und Steuerfragen als Partner und hat bereits viele neue Angebote mit auf den Weg gebracht. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. Olaf Tauras, um gemeinsam das Portfolio der GeKom im Sinne der Kommunen in Schleswig-Holstein weiter attraktiv auszubauen.“, so Dr. Jan Reese abschließend.