Der Geschädigte überlies den unbekannten Tätern das Geld, insgesamt wurden ein mittlerer vierstelliger Betrag an Bargeld gestohlen.Nach Erhalt des Geldes brachten die Täter eine noch unbekannte brennbare Flüssigkeit im Objekt aus, entzündeten diese und flüchteten in Richtung Stadtmitte Neumünster.Der Geschädigte wurde gefesselt im Objekt zurückgelassen. Er konnte sich selbständig nach draußen vor die Tür begeben und sich bemerkbar machen. Durch den Brand wurde das Wohn-und Geschäftsgebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Erste Schätzungen gehen von mindestens 500.000 EUR Sachschaden aus.Glücklicherweise konnten alle weiteren in dem Objekt befindlichen Mieter rechtzeitig das Gebäude verlassen. Bei zwei Personen wurden leichte Rauchgasintoxikationen festgestellt. Eine Person wurde ins Krankenhaus verbracht.Neben der Polizei sind auch die beteiligten Versicherer daran interessiert, den oder die Täter zu ermitteln. Aus diesem Grund setzen die Versicherer eine Belohnung von 10.000 EUR für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters bzw. der Täter führen.Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 entgegen.