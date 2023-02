Gegen 04:15 kam es in der gleichen Straße zu einem weiteren Brand. Die eintreffenden Beamten konnten Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung erlangen.Bei einem Fahrzeug griffen die Flammen auf ein Carport und das angrenzende Wohnhaus über. Ein dritter Brand ereignete sich um 14: 45 Uhr. In der Fabrikstraße wurde ein Mercedes Sprinter Opfer der Flammen. Gegen 18:40 Uhr meldeten Anwohner ein Feuer auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Neumünster Brachenfeld (IGS). Dort brannte ein Audi Q5. Das Feuer weite sich auf drei weitere Fahrzeuge aus. Ein Ford Galaxy wurde dabei ebenso, wie der Audi vollständig zerstört. Zeugen beobachteten, wie zuvor zwei Jugendliche über den Schulhof davonliefen. Am Montagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde erneut ein Feuer gemeldet. Im Ochsenweg brannte ein VW Golf aus.In allen Fällen wurden mit großem Kräfteeinsatz, großräumig und unverzüglich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04321 9451111