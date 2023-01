In der Ortschaft Bönebüttel durchbrach er eine Straßensperre, in dem er den ausgelegten Stopp-Stick versuchte zu umfahren und erfasste dabei beinahe eine an der Absperrung eingesetzte Polizeibeamtin. Sie konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.Ca. 300m hinter der Sperre gelang es, den PKW mit zwei Streifenwagen so einzukesseln, dass er schließlich anhielt. Dabei kam es zu mehreren Berührungen unter den beteiligten Fahrzeugen. Anschließend ließ sich die Person widerstandslos festnehmen.Die Bilanz der Festnahme sind drei leicht verletze Polizeibeamte und ein nicht mehr fahrbereiter Streifenwagen. Des Weiteren ist ein Streifenwagen bei der Anfahrt zur Unterstützung aufgrund der Witterung verunfallt. Die Besatzung blieb unverletzt. Insgesamt beteiligten sich 7 Streifenwagen an der Verfolgung. Der Festgenommene wurde ebenfalls leicht verletzt. Er muss nun strafrechtlich für sein Handeln verantworten.Polizeidirektion Neumünster