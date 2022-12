Der Geschädigte hob am Geldautomaten einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag ab. Als er diesen Betrag gerade in seine Geldbörse stecken wollte, schubste ihn ein Mann, es dürfte sich bei dem Mann um den Mann handeln, der zuvor vor der Bank gestanden hat, gegen die Wand und entriss ihm das Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter aus der Bank zu seinem Fahrrad und fuhr mit diesem Fahrrad Richtung Kieler Straße davon.Zu dem Täter kann lediglich gesagt werden, das er dunkel gekleidet war, eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.Der 74 jährige Geschädigte wurde bei dem Raub leicht verletzt.Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen des Raubes, wer hat am10.12.2022 gegen 13.35 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Dorfstraße beobachten können, wer kann Hinweise zu dem Täter auf dem Fahrrad geben ? Die Kriminalpolizei Neumünster interessiert ebenfalls, wer schon vor 13.35 Uhr am10.12.2022 an der Bank in der Dorfstraße eine dunkel gekleidete Person gesehen hat.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.Originaltext : Polizeidirektion Neumünster