Umgehend fuhren mehrere Streifenwagen zum Einsatzort und konnten dort auf einem Gerüst auch den jungen Mann antreffen.Eine Beamtin führte vor Ort über einen längeren Zeitpunkt ein Gespräch mit dem Mann und wollte diesen überreden, von seinem Vorhaben abzulassen, bis dieser plötzlich ein Messer zog und auf die Beamtin in bedrohlicher Haltung zu ging.Trotz mehrfacher Aufforderung das Messer fallen zu lassen, ging der Mann weiter mit dem Messer in der Hand auf die Beamtin zu, diese zog daraufhin ihre Dienstwaffe und gab einen Schuss in Richtung des Angreifers ab. Dieser wurde aber nicht getroffen.Der 19 jährige ließ daraufhin das Messer fallen und die Beamten zogen sich auf dem Gerüst zurück, um die Situation zu beruhigen. Dies nutzte der Mann und flüchtete vom Gerüst Richtung Sickkaserne.Eine Streifenwagenbesatzung vom 1. Polizeirevier Neumünster konnte den Mann stoppen und überwältigen. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und wurde hierbei leicht verletzt. Zwei Polizeibeamte wurden bei der Festnahme ebenfalls leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig.Der 19 jährige Täter wurde im Anschluss ins FEK Neumünster verbracht und verblieb in der Psychiatrie, wo ihm jetzt bei der Bewältigung seiner Probleme geholfen wird.Originaltext: Polizeidirektion Neumünster