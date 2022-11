Der Täter forderte die Herausgabe von Geld und flüchtete schließlich mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag und der EC Karte der Geschädigten aus dem Haus in unbekannte Richtung.Die beiden Geschädigten verständigten ihren Schwiegersohn sowie die Polizei.Der Täter war männlich, ca. 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur, er war komplett schwarz gekleidet und sprach Hochdeutsch.Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Roschdohler Weg bemerkt? Wem ist die beschriebene Person im Bereich des Roschdohler Weg aufgefallen?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.