Diese Zahlungsaufforderung der „OWI-Stelle “ sind gefälscht, ein solches Konto bei der VR Bank Westküste gehört nicht zum Landespolizeiamt oder einer anderen Behörde. Sollten Mitbürger Zahlungsaufforderungen von der " Zentrale OWI-Stelle" erhalten, in denen ein Betrag an ein Konto der VR Bank Westküste ( siehe Anhang IBAN ) überwiesen werden soll, wenden sie sich bitte an eine Polizeidienststelle ihrer Wahl und nehmen diese Zahlungsanforderung nicht wahr. Ein Muster der gefälschten Zahlungsaufforderung kann bei der Pressestelle Neumünster angefordert werden.Polizeidirektion Neumünster