Der Kieler rief über 110 die Polizei an, eine Streife des Autobahnreviers Neumünster konnte den Sattelzug schließlich an der Anschlussstelle Großenaspe stoppen und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem55 jährigen Sattelzugfahrer ergab einen Wert von 2.01 Promille. Dem Litauer wurde eine Blutprobe am Polizeiautobahnrevier Neumünster entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.Polizeidirektion Neumünster