Ein Ford Galaxy mit polnischen Kennzeichen befuhr mit insgesamt sechs Personen besetzt die B 205 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Bad Segeberg. Ihm entgegen kam ein Ford Transit mit polnischen Kennzeichen mit fünf Personen besetzt. In Höhe der Boostedter Straße kam der 40 jährige polnische Fahrer des Ford Galaxy aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Ford Transit zusammen. Bei dem Unfall wurden der 40 jährige Fahrer und der Beifahrer im Ford Galaxy tödlich verletzt, die vier weiteren Mitfahrer im Ford Galaxy wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die fünf Insassen im Ford Transit wurden ebenfalls zum Teil lebensgefährlich oder schwerverletzt. Nähere Angaben zu den Unfallbeteiligten sind derzeit noch nicht bekannt.Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.Polizeidirektion Neumünster