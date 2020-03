Im ersten Fall gab sich ein einzelner Mann an der Haustür einer 76 jährigen Frauin einem Mehrfamilienhaus in der Dithmarscher Straße als Handwerker aus.Angeblich gebe es im Haus einen Wasserschaden und er müsse jetzt in der Wohnungder 76 jährigen Frau mehrere Anschlüsse überprüfen. Die Wohnungsmieterin gingdaraufhin Richtung Badezimmer voraus, der angebliche Handwerker schloss jedochvermutlich nicht die Wohnungstür, so dass vermutlich ein weitere Komplizeunbemerkt in die Wohnung kommen konnte. Nachdem der angebliche Handwerker ( ca.160cm groß, korpulente Figur, bekleidet mit einem sog. Blaumann ) zusammen mitder Mieterin mehrere Anschlüsse in der Wohnung überprüft hatte, verließ er dieWohnung wieder. Einen Tag später bemerkte die 76 jährige Frau, dass ihr 50 Eurogestohlen worden waren.Im zweiten Fall am 18. März suchten gleich drei Männer ein Mehrfamilienhaus inder Pechsteinstraße auf. Auch hier wurde bei einem älteren Ehepaar, 86 und 88Jahre alt, ein angeblicher Wasserschaden als Grund dafür genannt, dass man indie Wohnung müsste. Während einer der Männer mit der 86 jährigen Ehefrau insBadezimmer ging, begab sich der 88 jährige Ehemann mit einem zweiten Mann in denKeller. In dieser Zeit war der dritte in der Wohnung befindliche Mann alleine inder restlichen Wohnung. Nachdem die Männer dann wieder weg waren, stellte dasEhepaar fest, dass ein höherer fünfstelliger Bargeldbetrag sowie etwasModeschmuck gestohlen worden war. In diesem Fall waren alle Männer zwischen170-180 cm groß, alle drei Männer trugen blaue Jeans und dunkle Jacken, allewaren sehr gepflegt in ihrem Erscheinungsbild.Die Polizei Neumünster sucht jetzt in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die am 18. März, in der Zeit zwischen 11 bis 14 Uhr im BereichDithmarscher Straße und im Bereich Ruthenberg / Pechsteinstraße verdächtigeBeobachtungen gemacht haben.Hierbei interessiert die Polizei in erster Linie:Haben Sie zu dieser Zeit in Ihrer Umgebung fremde Personen, evtl. auchdazugehörige Fahrzeuge festgestellt? Können Sie verdächtige Personen beschreibenoder haben Sie das Fahrzeug oder Kennzeichen erkannt? Haben Sie fremde,verlorene oder weggeworfene Gegenstände gefunden, die Sie nicht zuordnen können?Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Neumünster unter der Tel.: 0 43 21 / 28 30 oder über 110.