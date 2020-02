Als diese kurze Zeit später den Schadensort erreichte, brannte die Halle bereits in voller Ausdehnung. Aus Sicherheitsgründen wurde ein in der Nähe liegendes Wohnhaus evakuiert. Das Gebiet rund um den Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Dies betraf die Straßen Stoverweg, Stoverseegen und Rendsburger Straße.Gegen 3.20 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihr Haus und die gesperrten Straßen wurden ab ca. 8.40 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben. Die Halle wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Sachschadenshöhe kann im Moment noch nicht beziffert werden. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.Polizeidirektion NeumünsterTom Nyfeler / Berufsfeuerwehr Neumünster