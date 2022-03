Für viele Besucher ist die Messe in Neumünster mehr als nur eine reine Verkaufsveranstaltung. Sie bietet Jägern aus Süddänemark und Norddeutschland eine perfekte Plattform, sich über ihre Leidenschaft grenzenlos auszutauschen. Und das geschieht auch während der beeindruckenden Trophäenschau des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein. Hier erläutern fachkundige Jäger Interessierten auf Deutsch und erstmalig auch auf Dänisch, was Stangen, Knospen und Schaufeln über die Lebensweise und Gesundheit unseres Wildes in Norddeutschland aussagen. Wer sich für jagdliches Bogenschießen interessiert, kann am Stand der dänischen Jäger selbst Hand anlegen und erfährt viel Wissenswertes über diese Art der Jagd, die in Dänemark hoch angesehen und weit verbreitet ist.Zahlreiche Seminare und Fortbildungsveranstaltungen tragen dazu bei, dass Besucher sich intensiv mit spannenden Themen wie dem „Jagdschutz in der Praxis”, „Ansprechen von Damhirschen”, „Erbrecht für Jäger” oder mit „Wölfen in Schleswig-Holstein” auseinandersetzen können. Einen Flyer mit einem Überblick über alle Vorträge und weitere Themen der Messe erhalten Besucher auf der Homepage unter: www.outdoor-holstenhallen.com Der Flyer kann übrigens zum Leben erweckt werden – mit der neuen Scan-Technik „Augmented Reality” (erweiterte Realität). Mit Hilfe eines Smartphones und der neuen Holstenhallen-App sind so zusätzliche, digitale Inhalte abruf- und erlebbar. Ausprobieren und mit etwas Glück 2 Messe- Freikarten gewinnen. Anmeldungen für Informationsveranstaltungen des Landesjagdverbandes Schleswig- Holstein können unter: www.ljv-sh.de/events vorgenommen werden. Außerdem findet am 9. April 2022 wieder der Landesjägertag des LJV Schleswig-Holstein am Messesamstag in der Halle 2 statt. Seit vielen Jahren ist auch der Deutsche Falkenorden mit seinen faszinierenden Greifvögeln Stammgast in den Holstenhallen Neumünster. Interessierte können sich direkt am Stand Aug in Aug mit den intelligenten Tieren bei ihren Falknern über Jagdverhalten, Aufzucht und die Arbeit mit ihnen unterhalten.Aber natürlich kann auf der „OUTDOOR jagd & natur” auch gekauft werden. Da sie die erste Publikumsmesse für Jäger im Jahr ist, schätzen viele von ihnen die Neuheiten der Hersteller, die dort erstmalig begutachtet und auch erworben werden können: Waffen, Optiken, Bekleidung, Zubehör.Vor den Hallen 5 und 6 dürfen sich große und kleine Besucher draußen auf dem Freigelände auf folgende Highlights freuen: Kanus und Kajaks im Wasserbecken fahren und testen, sich über den E-Bike-Trend informieren, einen Offroad-Parcours mit Geländewagen meistern oder sich mit der vornehmen Art des Campens – dem Glamping – auseinanderzusetzen. Zudem bietet der Blumenmarkt des „Pfauenhofs der Lebenshilfe Neumünster” Frühjahrsblüher in allen Farben für Garten, Hof und Balkon.Grillfreunde sollten sich Samstag, den 9. April 2022, rot im Kalender anstreichen, denn erstmalig findet in diesem Jahr die „NordGrill – die Grillmeisterschaft Schleswig-Holstein” im Rahmen der 6. „OUTDOOR jagd & natur” statt. Besucher können den Grillteams über die Schulter schauen, Leckeres probieren und an den umliegenden Ständen mit Grillequipment ausstatten.Das größte Naturfilmfestival Deutschlands präsentiert im Rahmen der Green Screen Tour am 8. April 2022 in Halle 2 auf der 6. „OUTDOOR jagd & natur” ab 17 Uhr eine Auswahl der besten Naturfilme des Jahres in Kinoatmosphäre. Besucher dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend mit spektakulären Natur- und Tieraufnahmen freuen. Kombi-Tickets für Messe-Besuch und Filmvorführung kosten zwölf Euro.Foto: Outdoor 2019 © Outdoor-Holstenhallen.com