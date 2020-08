Das neue Konzept soll insbesondere teilnehmenden Ausstellern ermöglichen, ihre Kunden gezielt einzuladen und treffen zu können. In Zeiten der Pandemie sind Hausmessen, große Produktvorstellungen und zahlreiche Termine nicht ohne weiteres möglich. Das großzügige Freigelände mit den angrenzenden Hallen bietet hierfür ausreichend Fläche für die jeweilige Firma. Die Organisation von Registrierung, „Einbahnstraßen“-Konzept, Hygiene- und Schutzmaßnahmen übernimmt die Messeleitung der NordBau.32 Firmen und Institutionen werden teilnehmen und dieses Angebot nutzen, um deren Produkte, Neuheiten oder Dienstleistungen ihren eingeladenen Kunden zu präsentieren und ihre Kundenbeziehungen zu pflegen.Drei Produktneuheiten von rein akkubetriebenen Baugeräten und Baumaschinen werden erstmalig vorgestellt. Die Technische Hochschule Lübeck zeigt Modelle und Studienarbeiten zu Sonnenschutz unter dem Gesichtspunkt Recycling im Hochbau.Neuheiten im Bereich von Anhängern oder Weiterentwicklungen bei Schneidegeräten sind ebenfalls angekündigt. Für Saugbagger werden kraftvollere Hebearme und um 20 Prozent stärkere Saugbaggerleistungen durch Doppelventilatoren präsentiert.Begleitend finden 19 Seminare und Fortbildungsveranstaltungen von Verbänden der Baubranche sowie dem Ministerium statt.Unter www.nordbau.de und der Rubrik Fachausstellung Bau sind für Teilnehmer und Besucher alle wichtigen Informationen zu Hygiene, Abstandsregeln, Registrierung sowie zu den Firmen und ihren Produkten abgebildet.Der Geschäftsführer der Holstenhallen, Dirk Iwersen: „Auch für diese alternative Fachausstellung gilt das Motto: – hier redet man miteinander – und das unter den bestmöglichen Schutzmaßnahmen in Zeiten von Corona, so dass sich alle Teilnehmer so sicher wie möglich fühlen sollen. Der Hoch- und Tiefbau sowie die Immobilienwirtschaft sind besonders in der aktuellen Zeit starke Säulen der Konjunktur und relevant für den Erhalt der Infrastruktur.“©Holstenhallen Neumünster – Messe NordBau – SixConcept