Jacob Kehlmann und seine Frau Susi versuchen es sich so angenehm wie möglich auf ihrem ländlichen Anwesen zu machen – sie kümmert sich liebevoll um den Garten, während er – ein erfolgreicher Autor – die Füße hochlegt und seine Gedanken schweifen lässt. Eigentlich ein angenehmer Zustand, aber der Haken an der Sache ist: Dem Ehepaar bleibt außer dem Müßiggang gar nichts anderes zu tun, denn es ist auf ewig an das Haus gebunden. Beide weilen nicht mehr unter den Lebenden, können aber die Erde auch nicht verlassen, da Ihnen der Zugang zum Paradies verwehrt wird. Die einzige Abwechslung im auf die Dauer doch recht öden Geister-Dasein bietet ein hasenfüßiger Immobilien-Makler, dem Jacob und Susi regelmäßig übersinnliche Streiche spielen. Dennoch versucht er, wenn auch bisher erfolglos, neue Bewohner für das spukende Anwesen zu finden. Denn das Geisterpaar schätzt seine Privatsphäre und will seine Räumlichkeiten nicht mit wildfremden Menschen teilen. Dies ändert sich allerdings, als Simon und Felicitas das Haus beziehen und sich herausstellt, dass der junge Mann ein von einer Schreibblockade gebeutelter Schriftsteller ist. Als dann noch bekannt wird, dass das junge Paar Nachwuchs erwartet und die Geldsorgen immer größer werden, greifen Jacob und seine Frau zu allen ihnen möglichen Mitteln, um Karriere und Ehe der beiden zu retten.Als ob die Schwiegermutter des Hauses (Mitte: Monika Kiehn) nicht schon genug Probleme macht, muss Makler Markus Weber (rechts: Birger Roß) auch noch die paranormalen Scherze der verstorbenen Susi Kehlmann (links: Stepahnie Steup) erdulden. (©Michael Ermel)Premiere:15.10.21 20 Uhr im Studio-Theater der NBN (Restkarten erhältlich)DO 21.10.21 20 UhrFR 22.10.21 20 UhrSA 23.10.21 20 UhrSO 24.10.21 16 UhrDO 28.10.21 20 UhrFR 29.10.21 20 UhrSA 30.10.21 20 UhrSO 31.10.21 16 UhrTicketpreise: 15 – 20 €Tickets und Gutscheine gibt esonline auf unserer Homepage unter www.nb-nms.de telefonisch bei Ticket Regional, Telefon: 0651 / 97 90 777 und an derAbendkasse eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, Telefon: 04321 / 85 34 673Foto: © Michael Ermel