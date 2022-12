Die kleine Notlüge scheint wasserdicht zu sein, doch dann kommt es zu einem Zwischenfall, den niemand vorhergesehen hat: Ausgerechnet dasjenige Schiff, auf dem Brammer angeheuert haben soll, gerät in Seenot und kentert – keine Überlebenden an Bord! Wie um alles in der Welt kommt Mary heil aus dem nun entstandenen Schlamassel heraus? Zumal die erbschleichende Verwandtschaft bittere Krokodilstränen weint und sofort das Erbe Brammers unter sich aufteilen will. Glücklicherweise erweisen sich ein anfangs nutzlos erscheinendes Wertpapier und ein Mithäftling Brammers als große Hilfe.Mit diesem erstmals 1977 - ebenfalls als Silvesterstück - bei der NBN inszenierten Komödien-Klassiker gestaltet unsere Bühne den Auftakt in ihr 100-jähriges Bestehen. Inszeniert wird das Stück von Philip Lüsebrink, der schon NBN-Erfolge wie My fair Lady und Im weißen Rössl auf die Bühne brachte. Weitere Vorstellungen im Studio-Theater vom 13.-29. Januar 2023.Ex-Häftling Adrian Pott (Björn Möller-Elsner) und Kneipenbesitzerin Mary Brammer (Manuela Reimers) erweisen sich zunehmend als gutes Team, wenn es darum geht, den Verbleib von Marys Ehemann vor der unliebsamen Verwandtschaft zu vertuschen.© Michael Ermel