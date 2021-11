Lassen Sie sich einstimmen auf das Fest.Aufführungen im Studio-Theater Klosterstraße 12, 24534 NeumünsterFR 17.12.21 17 UhrSA 18.12.21 16 UhrSO 19.12.21 16 Uhrhttps://nb-nms.net/veranstaltungen/adventslesungKaraoke-Komödie von Christian KühnNiederdeutsche Fassung von Markus Weise (in einer Überarbeitung für die Niederdeutsche Bühne Neumünster von Klaus Reumann)Regie: Ulrich HeroldIn einer Sommernacht mitten im Juli sitzen vier Männer im Kühllager eines Restaurants fest. Die gute Nachricht: Die Kühlung funktioniert schon seit Monaten nicht. Die schlechte Nachricht: Die Klinke ist von innen abgebrochen, null Handyempfang und das Restaurant ist ab morgen geschlossen. So hatte sich Adrian seine Hochzeitsnacht sicher nicht vorgestellt. Erst seit wenigen Stunden im Hafen der Ehe, gab es schon den ersten Streit mit der frisch Angetrauten. Und nun muss er auch noch feststellen, dass er von der noch vor Kurzem im Restaurant feiernden Hochzeitsgesellschaft einfach vergessen wurde: Sie sind ohne ihn heimgetorkelt. Mit ihm im Boot bzw. im Lager zwischen sauren Gurken und Dosenwürstchen sitzen der ab morgen arbeitslose Restaurantkoch Sven, Alleinunterhalter DJ Henne und Immobilienmakler Oliver. Sie alle kennen sich nicht und – wie sich schnell herausstellt – sie mögen sich nicht. Aber ist es wirklich Zufall, dass die 4 an diesem absurden Ort aufeinander treffen? Und während die Männer noch meinen, die Nacht hat ihren Tiefpunkt erreicht, als DJ Henne seine Karaoke Maschine aktiviert, springt plötzlich die Kühlung an und es wird kalt. Sehr kalt ...DarstellerAdrian Markus GramsSven Wilfried ToelstedeHendrik („Henne“) Kai LorenzOliver Joachim SchröderGönül Nasanin BergmannSilvesterpremiere im Theater in der Stadthalle Neumünster:FR 31.12.21 19.30 UhrAufführungen im Studio-Theater Klosterstraße 12, 24534 NeumünsterFR 14.01.22 20 UhrSO 16.01.22 16 UhrMO17.01.22 20 UhrDI 18.01.22 20 UhrMI 19.01.22 20 UhrDO 20.01.22 20 UhrFR 21.01.22 20 UhrSA 22.01.22 16 UhrSA 22.01.22 20 UhrSO 23.01.22 16 Uhrhttps://nb-nms.net/veranstaltungen/adventslesung© Niederdeutsche Bühne Neumünster