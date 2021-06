Die beiden Produktionen stammen aus der neuen kleinformatigen Veranstaltungsreihe Lütt un Lütt, mit der das Ohnsorg-Theater in der Lage ist auf sämtlichen Bühnen des Landes zu spielen - unabhängig von Bühnengröße oder Größe des Backstage-Bereiches und auch unabhängig von weiteren Regularien bedingt durch die Corona-Pandemie. Lütt un Lütt lebt durch seine Nähe zum Publikum: „Diese Produktionen sind deutlich kompakter und flexibler als der gewohnte Ohnsorg-Standard, denn wir möchten endlich wieder Gesicht zeigen im Norden und unser Publikum wiedersehen!“, so das Ohnsorg-Theater. „Wir sind glücklich und dankbar, dass unsere Kulturveranstaltungen nach der langen Schließzeit so gut angenommen werden, sodass wir unsere Veranstaltungsreihe noch bis Ende Juni verlängern können. Wir freuen uns auf das Ohnsorg-Theater und vor allem darüber, dass wir mit der Dating-App-Komödie „Match me if you can“ zudem noch eine Premiere bei uns im Haus haben werden.“, so Niels Münz, Bühnenleiter der NBN.Freitag, 25. Juni, 20 Uhr: Bella ButenschönSamstag, 26. Juni, 20 Uhr: Match me if you can (Premiere und Niederdt. Erstaufführung)Sonntag, 27.06. Juni, 16 Uhr: Match me if you canEintritt: 20 €, Karten online unter www.ticket-regional.de/nbn , Tel: 0651/9790777Wichtig: Am Veranstaltungsabend müssen die Besucher*innen einen aus einem Testzentrum ausgestellten tagesaktuellen Nachweis über einen negativen Corona-Test oder eine Bescheinigung über den Nachweis einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (Impfbescheinigung oder Genesenennachweis) vorlegen. Alle weiteren Infos und geltenden Hygieneregeln sind zu finden auf der Homepage der NBN. www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de