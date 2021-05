Den Auftakt machen am 28. Mai das international bekannte Blues-Duo Georg Schröter und Marc Breitfelder, dieses Mal begleitet von der Sängerin Jessy Martens. Am 4. Juni ist die vielfach ausgezeichnete Kabarettistin und Musikerin Tina Teubner zu Gast, begleitet von ihrem Pianisten Sven Süverkrüp. Aber auch das niederdeutsche Genre kommt nicht zu kurz: Klappmaulkomiker Werner Momsen sinniert am 11. Juni gewohnt unterhaltsam über die großen und kleinen Alltagsfragen. Steffi Steup und ihre „Danzdeerns“ sorgen am 18. Juni mit ihren plattdeutschen Songs für eine herrlich bunte Revue. Karten gibt es zum Preis von 20 € über die Homepage der Niederdeutschen Bühne Neumünster. Die Abendkasse für eventuelle Restkarten öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, regulärer Einlass ist ab 19.30 Uhr.Wichtig: Am Veranstaltungsabend müssen die Besucher*innen einen aus einem Testzentrum ausgestellten tagesaktuellen Nachweis über einen negativen Corona-Test oder eine Bescheinigung über den Nachweis einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (Impfbescheinigung oder Genesenennachweis) vorlegen. Alle weiteren Infos und geltenden Hygieneregeln sind ebenfalls zu finden auf der Homepage der NBN.© Niederdeutsche Bühne Neumünster