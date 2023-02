Innerhalb der neuen Veranstaltungsreihe „Fröhschoppen - Achtern Vörhang mit…“ bekommen Stammgäste der NBN und auch alle anderen Theaterinteressierten am 5. März um 11 Uhr eine besondere Einführungsveranstaltung zur Inszenierung des „Fährkroogs“ geboten. Regisseur Ulrich Herold belebt diesen Klassiker der niederdeutschen Theaterliteratur für die NBN neu und beantwortet in unserem Fröhschoppen Fragen zu den Herausforderungen seiner Regiearbeit vom ersten Lesen des Stückes bis hin zur fertigen Inszenierung. Ergänzt wird das Gespräch durch musikalische Einlagen seines plattdeutschen Interviewpartners und Liedermachers Jan Graf.Weiterführende Informationen:Es war eine Aufführung des „Fährkroogs“ der „Niederdeutschen Bühne Hamburg e.V.“ unter Richard Ohnsorg (ab 1946 als „Ohnsorg Theater“), die im Jahr 1920 eine Gruppe junger Theaterschaffender um Rudolf Weißmann herum bewog, eine eigene niederdeutsche Spielgruppe in Neumünster ins Leben zu rufen. Ergebnis dieser Vision war drei Jahre später die Gründung der NBN. Somit ist dieses Drama nicht nur im Allgemeinen ein niederdeutscher Klassiker, sondern hat für die Niederdeutsche Bühne Neumünster zu ihrem 100jährigen Bestehen eine ganz eigene Bedeutung. Dieses 1918 entstandene und zu seiner Zeit viel gespielte Meisterwerk ist zudem ein exemplarisches Stück des Expressionismus. Hermann Boßdorf gestaltete es als Gleichnis, in dem fünf Spieler unser Leben, dessen Bedrohungen und Versuchungen sowie die Reinheit unserer ursprünglich unschuldigen Seelen darstellen.Und darum geht es: Ein junger Mann, der für viel Geld Haus und Hof verkauft hat, um nach Amerika auszuwandern, kommt in den Fährkroog. Er will auf der anderen Seite des Flusses den Zug noch erreichen, der nach Hamburg führt. Ein Sturm lässt ein Übersetzen nicht zu und der Gast muss die Nacht über in der heruntergekommenen Schänke bleiben. Erst versucht der trinksüchtige Wirt, an das Geld zu kommen, das der Gast bei sich trägt – doch dieser wirdgewarnt. Dann versucht es die triebhafte Wirtin. Aber auch der Knecht – der Tod – streckt seine Hand nach dem jungen Mann aus. Aber weder Gier, Leidenschaft oder gar der Tod kommen ans Ziel. Denn der Gast hört allein auf die Dienstmagd des Hauses: „up ehr Stimm, de Deern, de is sien Seel“.Eintritt 6 €, Karten ausschließlich ab 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn im Studio-TheaterDe Fährkroog – Dramatisches Gleichnis in 3 Akten von Herrmann Boßdorf10. Mrz 2023 - 20:00 Vorstellungsbeginn19:00 Sektempfang für alle Premierengäste (Premiere ausverkauft)13. Mrz 2023 - 20:0014. Mrz 2023 - 20:0015. Mrz 2023 - 20:0016. Mrz 2023 - 20:0017. Mrz 2023 - 20:0018. Mrz 2023 - 16:0018. Mrz 2023 - 20:0019. Mrz 2023 - 16:00Eintritt Premiere 18-19 € / alle anderen Veranstaltungen: 15-16 €Tickets: Ticketcenter Holsteinischer Courier, Kuhberg 34, 24534 NeumünsterTel: Ticket Regional 0651 / 979077Das Studio-Theater der NBN ist vollständig barrierefrei und hält Rollstuhlplätze bereit. Weitere Infos und Online-Ticketverkauf unter www.nb-nms.de Dominik Cholewa und Carina Thomsen ©Michael Ermel