Als Hannes nun sein Schweigegeld bei jeder einzelnen Dienstherrin einfordert, scheint sich keine der drei Schwestern mehr auf ihr früheres Versprechen zu besinnen. Nun wird es dem Diener zu viel und er droht mit Vergeltung. Ein Skandal bahnt sich an, den jede Schwester für sich zu verhindern versucht. Welche Rolle am Ende ein nicht mehr ganz frischer Fisch und ein mit Arsen verfeinerter Schnaps spielen, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Nur so viel: In dem Versuch, unliebsame Wahrheiten zu vertuschen und das scheinheilige Gesicht zu wahren, stehen die Schwestern einander in nichts nach. Aber auch der Diener lässt sich in Sachen Hinterhältigkeit nicht lumpen, und so entwickelt sich eine amüsante Verkettung von Mordversuchen und -verdächtigungen, die diese Kriminalkomödie zurecht zu einem Klassiker ihres Genres werden ließ.Premiere/Abo:FR 13.05.22 20 Uhr im Studio-Theater der NBNWeitere Aufführungen im Studio-Theater:MO 16.05.22 20 Uhr Abo und freier VerkaufDI 17.05.22 20 Uhr Abo und freier VerkaufMI 18.05.22 20 Uhr Abo und freier VerkaufDO 19.05.22 20 Uhr Abo und freier VerkaufFR 20.05.22 20 Uhr Abo und freier VerkaufSA 21.05.22 16 Uhr Abo und freier VerkaufSA 21.05.22 20 Uhr Abo und freier VerkaufSO 22.05.22 16 Uhr Abo und freier VerkaufKarten für diese VeranstaltungTicket Regional: www.ticket-regional.de/nbn Telefon: 0651/9790777Eintritt: Premiere 19 € /18 €, alle weiteren Aufführungen 16 € / 15 €