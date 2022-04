Nach vier Stunden im Reisebüro mit seiner Liesbeth ist er fix und fertig. Gemeinsam wollen sie weg, darauf können sich die beiden einigen. Wohin aber nicht, denn für ständige Ortswechsel mit neuen Klima-und Zeitzonen ist Momsens Organismus nicht gemacht. Und für Klimaanlagen schon gar nicht. In Werner Momsens Programm „Abenteuer Urlaub“ können die Zuschauer ohne Jetlag und steifen Hals eine Auszeit vom Alltag nehmen und über alle Aktivitäten lachen, die sie im Urlaub so machen, vor allem über die Dinge, die währenddessen gar nicht komisch sind. Gute Reise!Am Sonntag, dem 8. Mai (16 Uhr) greift Birgitt Jürs in ihre literarische Schatzkiste und trägt wieder eine besondere Auswahl eigener plattdeutscher Texte und Lieder vor. Dabei soll es dieses Mal kriminell zugehen – und dann auch wieder romantisch. Der Mai ist genau der richtige Monat für dieses Auf und Ab in der „Kiste“ mit Birgitt Jürs‘ Gedichten und Geschichten. Zuerst können sich die Zuhörer ein bisschen gruseln und dann das Herz aufwärmen bei sehr besonderen Liebesgeschichten. Zusammen mit Jürgen Heitmann an seinem Keyboard wird unsere Neumünsteraner Autorin auch wieder einige von ihren eigenen Liedern vortragen. Das alles wird ein gemütlicher Nachmittag mit alten und neuen Geschichten, so wie immer, - mitten aus dem Leben.Karten für beide Veranstaltungen:Ticket Regional: www.ticket-regional.de/nbn Telefon: 0651/9790777Die Tages- und Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.Werner Momsen – Abenteuer Urlaub © Jens Rüßmann