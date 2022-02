Unter dem Motto „Mötst Di nich argern – Lachen deiht good!“ werden in einer liebevollen Auswahl aus Tarnows Texten „hoge Herrschaften“ und „Repektspersonen“ aus Sicht der „kleinen Leute“, aber stets mit einem Augenzwinkern auf die Schippe genommen.Wenn die lustige Witwe im Land des Lächelns auf Gräfin Mariza trifft und dabei noch Walzerklänge aus der Fledermaus im Gepäck hat, kann es sich nur um ein Operetten-Wunschkonzert mit dem Tenor Philip Lüsebrink und der Sopranistin Viktoria Car handeln. Gemeinsam mit dem Pianisten Markus Bruker gestaltet das Duo am Sonntag, dem 20. Februar um 16 Uhr im Studio-Theater der NBN einen lockeren Konzertnachmittag ganz nach dem Geschmack seines Publikums, denn dieses darf das Programm durchaus mitbestimmen: In launiger Atomsphäre kommen die Künstler mit ihrem Publikum ins Gespräch und erfüllen gern jeden Wunsch aus einem umfangreichen Repertoire der Operettenwelt. (Philip Lüsebrink, Markus Bruker ©Michael Ermel)Veranstaltungsdetails:Mit Manfred KaackSO 13.02.2022 16 Uhr im Studio-Theater der NBNEintritt: 18 €Mit Philip Lüsebrink, Viktoria Car, Markus BrukerSO 20.02.22 16 Uhr im Studio-Theater der NBNEintritt: 20 €Karten für beide Veranstaltungen:Ticket Regional: www.ticket-regional.de/nbn Telefon: 0651/9790777Im Studio-Theater der NBN gilt aktuell die 2G-Regel. Einlass nur unter Vorlage eines gültigen Impf- oder Genesenennachweises samt Ausweisdokument. Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.