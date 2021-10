Glücklicherweise erscheint ein Frosch und bietet Lilli an, die Kugel wieder heraufzuholen. Im Gegenzug verlangt er einen Kuss von ihr, was Lilli natürlich angewidert ablehnt. Nach zähen Verhandlungen einigen Frosch und Prinzessin sich schließlich darauf, dass der Frosch mit ins Schloss darf und Lillis Geselle werden soll. Die verwöhnte Göre denkt natürlich nicht im Traum daran, das glitschige Tier tatsächlich mitzunehmen und macht sich aus dem Staub, sobald sie die Kugel wieder in Händen hält. Aber da hat sie Kinderstück von Ulrich Hub nach den Gebrüdern Grimm Der Froschkönig Fotomontage aus der Spielzeit 2018/2019 10 auf den falschen Frosch gesetzt: Dieser lässt sich nicht so leicht abhängen… Mit viel Fantasie und Witz ist es Ulrich Hub gelungen, aus dem Froschkönig einen Märchentheaterspaß für die ganze Familie zu machen – schräge Typen, tolle Lieder und ein echter Märchenkuss mit Happy End garantiert!Geeignet für Kinder ab 4 Jahren und in hochdeutscher Sprache.AufführungenSA 20.11.21 16 Uhr (Premiere)SA 27.11.21 16 UhrSO 28.11.21 16 UhrSA 04.12.21 16 UhrSO 05.12.21 16 UhrSA 11.12.21 16 UhrSO 12.12.21 16 UhrAlle Aufführungen im Studio Theater der NBN Klosterstraße 12, 24534 Neumünsterhttps://nb-nms.net/veranstaltungen/der-froschkoenigFoto: ©Michael Ermel