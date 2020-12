So ist die CD erhältlich bei der Buchhandlung Tina Krauskopf (Großflecken 32, Tel: 04321 / 9016670), an Wochenmarkttagen bei Mitgliedern der NBN (vor dem Tannenbaum auf dem Großflecken) und nach telefonischer oder schriftlicher Vorbestellung auf dem Postwege (Mail: heisusreimers@yahoo.de., Tel: 04392 / 916 462).Mit dieser Aktion möchte die NBN all denjenigen Zuschauern entgegenkommen, die in diesem Jahr auf die traditionelle und stets beliebte Weihnachtstimmung im Studio-Theater verzichten müssen. Die DVD bietet ein Stückchen „Stimmung für zu Hause“ und eignet sich auch hervorragend als kleines Weihnachtsgeschenk für die Freunde der plattdeutschen Sprache.Aufgezeichnet wurde die Lesung im Studio-Theater der NBN (technische Realisierung: Jürgen Heitmann und Dennis Willert). Auf der eigens dafür weihnachtlich dekorierten Bühne tragen die NBN-Mitglieder Birgitt Jürs, Birgit Müller, Klaus Reumann, Wolfgang Schütz und Joachim Schröder plattdeutsche Weihnachtsgeschichten vor. Die Geschichten stammen aus der Feder von Birgitt Jürs, Klaus Reumann und Wolfgang Schütz. Ergänzt wird das Programm durch plattdeutsche Weihnachtslieder von und mit Birgitt Jürs (musikalische Leitung: Jürgen Heitmann).Birgitt Jürs, Klaus Reumann, Wolfgang Schütz, Joachim Schröder, Birgit Müller.