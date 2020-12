Nach einer Weile stellt Lisbeth fest, dass sie so einen schönen und abwechslungsreichen Adventskalender noch nie hatte - einen Geschichten-Kalender. Eingebettet sind diese Geschichten in die Rahmenhandlung rund um das Malör, das „utgereekend nu!“ die Tante von all den spannenden Adventskaffeetafeln fernhält. Wenn auch das Gips-Bein für allerhand Aufregung sorgt, genießt Lisbeth die feierlich, fröhlich, nachdenklich und gemütlichen Erzählungen, die ihr das Krankenbett erleichtern.Lassen Sie sich mitnehmen auf Phantasiereisen mitten durchs Leben und durch eine Advents- und Weihnachtszeit, die ohne Plüsch und Kitsch auskommt und trotzdem rührend und herzlich ist. Birgitt Jürs liest jeden Tag im Advent die Fortsetzung von Tante Lisbeths Malör und die zu diesem Tag gehörende Geschichte aus ihrer Sammlung von Advents- und Weihnachtsgeschichten. Zu hören sind die Kapitel ab dem 1. Dezember über die Homepage der Niederdeutschen Bühne Neumünster, wobei jeden Tag bis zum 24. Dezember ein neues Kapitel-Türchen hinzukommt: www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de/adventskalender Das Anhören unseres Adventskalenders ist kostenfrei. Wenn unsere Zuhörer*innen mögen, können sie unseren Verein aber gerne mit dem Kauf eines virtuellen Tickets unterstützen: www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de/tickets Foto: © Niederdeutsche Bühne Neumünster