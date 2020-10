ist ein komisches, surreales Stück über Existenzangst, die Macht der Gewohnheit und deren Überwindung in einer wunderbaren niederdeutschen Bearbeitung von Klaus Reumann.Termine: Alle Aufführungen im Studio-Theater der NBN Klosterstraße 12 24534 Neumünster Freitag 30.10. 20 Uhr PremiereSamstag, 07.11. 20 UhrSonntag, 08.11. 16 UhrSamstag, 21.11. 20 UhrSonntag, 22.11. 16 UhrKinderstück von Ulrich Hub nach den Gebrüdern Grimm Regie: Birgit Bockmann Bühnenbild: Elmar ThalmannMit viel Fantasie und Witz ist es Ulrich Hub gelungen, aus dem Froschkönig einen Märchentheaterspaß für die ganze Familie zu machen – schräge Typen, tolle Lieder und ein echter Märchenkuss mit Happy End garantiert! Geeignet für Kinder ab 4 Jahren und in hochdeutscher Sprache.Termine: Alle Aufführungen in der Stadthalle NeumünsterSonntag 22. 11. 16.00 Uhr (Premiere)Sonntag 29. 11. 16.00 UhrVorverkauf für alle Veranstaltungen Ticket Regional und Auch&Kneidl www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de/ticketinfo