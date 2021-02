Letzte Reserven sind längst aufgebraucht. Und es könnten noch Monate vergehen, bis Lokale und Hotels wieder öffnen“, so Philipp Thom, Gewerkschaftssekretär der NGG-Region Schleswig-Holstein Nord. Nach Einschätzung der Gewerkschaft haben die aktuellen Schließungen ähnlich gravierende Auswirkungen wie der Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres.Damals meldeten 77 gastgewerbliche Betriebe in Neumünster Kurzarbeit an – das sind 60 Prozent aller Betriebe der Branche in der Stadt. Die Zahl der kurzarbeitenden Köchinnen, Kellner und Hotelangestellten stieg auf 518, so eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit im Auftrag der NGG.Foto:© NGG