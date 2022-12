Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende gelang nun der Generationswechsel: Der 38-jährige gebürtige Neumünsteraner Marco Dörfert wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.„Wir möchten der NaturFreunde-Ortsgruppe Neumünster neue Impulse geben und neben den traditionellen Aktivitäten wie Natursport und Wandergruppen verstärkt Jüngere ansprechen. Auch unsere kulturellen Aktivitäten wollen wir weiter ausbauen. So sind bei unserem Statttheater Neumünster jederzeit neue Mitspielerinnen und Mitspieler willkommen.“, erklärte der neue Vorsitzende unter dem großen Beifall aller Anwesenden.Den Vorstand komplettieren die 22jährige Vanessa Schulz als stellvertretende Vorsitzende und als Kassierer der 36jähriger Julian Jetter. Stellvertretende Kassiererin wurde Jana Schumm, zu Beisitzern gewählt wurden Inga-Lill Gärtner und Lasse Bruhn.Gemeinsam möchte man nun mit kreativen Ideen an der Modernisierung des Vereins arbeiten, so die Digitalisierung und neue Aktivitäten voran bringen. „Neumünster wird künftig mehr von den NaturFreunden hören“, versprach der neue Vorstand.Inga-Lill Gärtner, Marco Dörfert, Lasse Bruhn, Vanessa Schulz, Jana Schumm, Sven Angerstein, Julian JetterMehr Infos unter: www.naturfreunde-sh.de/ortsgruppen-06.html