Dort erwartet die Besucher ein gesundes Frühstück, Physiotherapie und Massage, ein Friseurangebot, Sozial- und Migrationsberatung, ein Allgemeinmediziner und ein Tierarzt für die Vierbeiner. Die Angebote, die für viele arme Menschen nicht zum Alltag gehören, stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr, dieses großartige Angebot nun auch in Neumünster gemeinsam mit allen beteiligten Partnern anbieten zu können. Entsprechend hoffen wir darauf, an diesem Tag viele Gäste begrüßen zu dürfen“, so Christoph Wolloscheck, Stadtbeauftragter der Malteser. Die katholischen Verbände wollen mit dem Wohlfühlmorgen für Wohnungslose und Arme in Neumünster ein Zeichen der Solidarität setzen. Alle beteiligten Helfer, darunter zahlreiche Schüler der Klaus-Groth-Schule, engagieren sich ehrenamtlich an diesem Tag.