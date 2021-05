Der Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Flensburg-Schleswig hat beim Landesverband bereits das Amt des Wirtschaftsausschussvorsitzenden inne. Sowohl Andreas Kröger als auch Ralph Bellendorf freuen sich auf eine erfolgreiche Arbeit im Verband.Die Wahlen erfolgten im Rahmen der Mitgliederversammlung am 23. April im Best Western Hotel Prisma Neumünster durch die Delegierten allesamt einstimmig.Die weiteren Ergebnisse der Vorstands- und Ausschusswahlen sind im Internet unter www.farbesh.de ersichtlich.Der Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerks Schleswig-Holstein ist der freiwillige Zusammenschluss der Fachinnungen im Bundesland mit Sitz in Neumünster. Als Serviceorganisation steht der Landesinnungsverband seinen 14 Innungen und rund 500 Betrieben bei allen Fragen des Maler- und Lackiererhandwerks zur Seite. Neben der beratenden Tätigkeit vertritt der Verband die Fachbetriebe zudem auf politischer Ebene.Stv. Landesinnungsmeister Ralph Bellendorf (li.) und Landesinnungsmeister Andreas Kröger (re.) freuen sich auf eine erfolgreiche Verbandsarbeit.