Die Ladies werden Sie im Theaterfoyer mit einem kleinen Programm empfangen. Freuen Sie sich hier auf nette Gespräche, Informationen zum Ladies Circle und andere Kleinigkeiten.Anlässlich des 175. Geburtstages der Marinen, heißt es an diesem Abend musikalisch „Wind – Wellen – Abenteuer“. Wind und Wellen wecken jeher die Reiselust von uns Menschen, verbinden die Meere doch Länder in nah und fern. Zugleich haben die rauen Ozeane und Abenteuergeschichten aus der Seefahrt ihre ganz eigene Faszination. Der „fliegende Holländer“ oder die „Piratenbraut“ sind dabei immer wieder aufs Neue zu entdecken.Das Marinemusikkorps Kiel hat für Sie mit reichlich Seemannsgarn ein Konzertprogramm von der klassischen Ouvertüre über Shantys bis zum Popsong „Albatros“ der Gruppe Karat vertaut. Lassen Sie sich von Kapitänleutnant Inga Hilsberg charmant durch den Abend führen und genießen Sie in den blauen Samtsitzen des Theaters die brillante Livemusik.Der Ladies Circle 13 Neumünster ist ein junger Serviceclub unserer Stadt. 18 aktive Ladies freuen sich auf diesen besonderen Abend. Gerne stellen sich Ihnen die Ladies und Ihren Serviceclub vor. Junge Frauen bis 45 Jahre sind weltweit in diesem Serviceclub unter dem Gesichtspunkt „service and friendship“ vereint. Der Ladies Circle 13 Neumünster hat den Fokus seines Engagements auf lokale Projekte für Frauen und Kinder gelegt. So ist der diesjährige Erlös des Benefizkonzertes für die Kindertafel Neumünster bestimmt. Die Ladies möchten so gemeinsam mit Ihren Gästen Kindern ein unvergessliches Sommerferienprogramm u.ä. ermöglichen.Die Ladies freuen sich darauf Sie am Montag, den 27. März 2023 im Theater Neumünster ab 18.30 Uhr begrüßen zu dürfen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.Tickets gibt es unter der Telefonnummer 0160/96342959 oder unter der Emailadresse Lc13-ticket@gmx.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse.